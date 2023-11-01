شكرا لقرائتكم خبر عن 1.59 مليار دولار مبيعات «تومسون رويترز» في 3 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت تومسون رويترز، الأربعاء ارتفاع الإيرادات وأرباح التشغيل في الربع الثالث من هذا العام مدعومة بالمكاسب في أكبر ثلاثة أقسام بها، وهي خدمات المهن القانونية والشركات ومتخصصو الضرائب والمحاسبة.

وارتفع إجمالي إيرادات تومسون رويترز 1% في الربع الثالث إلى 1.59 مليار دولار، متجاوزا التوقعات، وفقا لبيانات إل.إس.إي.جي.

وأعلنت مزودة المعلومات والأدوات للمحامين والمحاسبين وغيرهم من المتخصصين عن أرباح معدلة بلغت 82 سنتا للسهم الواحد. ولم يتضح بعد ما إذا كان ذلك بالمقارنة مباشرة بتوقعات المحللين بزيادة 71 سنتا. (رويترز)