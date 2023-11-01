شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية تركية للتعاون في الصناعات الدفاعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

شهدت القاهرة مباحثات مصرية تركية رفيعة المستوى للتعاون في مجال إنتاج الصناعات الدفاعية، وذلك خلال لقاء بين المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، والدكتور هالك جورجون، رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية، بحضور صالح موتلو شون، سفير تركيا لدى مصر، والعقيد أ.ح أحمد طوسون، الملحق العسكري لدى سفارة تركيا.

وتناول اللقاء، الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي المصرية، في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات.

كما تم تناول الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركات الوزارة في تصنيع منتجات مدنية متنوعة، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية، ومشروعات التنمية بالدولة.

وأشار وزير الإنتاج الحربي، إلى أن اللقاء بحث إمكانية فتح آفاق للتعاون المشترك بين الجانبين في عدد من مجالات التصنيع العسكري، مؤكداً أن وزارة الإنتاج الحربي تهتم بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات حديثة لمصانعها وتوسيع دائرة منتجاتها العسكرية والمدنية، ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، في إطار توطين أحدث التكنولوجيات حول العالم بمختلف أوجه التصنيع، لامتلاك القدرة في مختلف المجالات.

وأكد الوزير أهمية البدء في المشاركة والتعاون لتصنيع أحد المنتجات التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، لتكون نقطة انطلاق لتعاون مستقبلي بين الشركات التركية والشركات المناظرة لها بالإنتاج الحربي.

وحرص الوزير على دعوة الشركات التركية للمشاركة في معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية «إيدكس2023»، المقرر عقده بمصر خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية، أن الوكالة تتولى مسؤولية تنظيم أعمال نقل وتوطين التكنولوجيات الحرجة، والإشراف على مؤسسات التصنيع العسكري وإقرار برامج البحث والتطوير، وفقاً للمتطلبات العملياتية للجيش التركي، مشيراً إلى أن الحكومة التركية تهدف إلى تعزيز التصنيع العسكري بالبلاد، وزيادة الصادرات الخاصة بمجال الصناعات العسكرية ذات التكنولوجيا المتطورة.

ولفت إلى وجود تطور كبير كمي ونوعي استطاعت الدولة تحقيقه، خلال الفترة الماضية، والذي ساهم في تقليل اعتمادها على الخارج في تلبية احتياجاتها العسكرية إلى 20% في الفترة الحالية.

وأضاف أن عدد شركات الصناعات الدفاعية التركية في العام 2002، كان 57 شركة فقط وأصبح في الفترة الحالية يبلغ أكثر من 2500 شركة.

وأشاد بما تمتلكه شركات ووحدات الإنتاج الحربي من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى.

وأعرب عن تطلع الجانب التركي للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي، لأنها تعد أحد أهم الكيانات الصناعية في مصر، وتقوم بعقد الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الشركات العالمية، مؤكداً أن التعاون بين الجانبين سيكون له وقع جيد في المنطقة.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، بأن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربي تقوم على الانفتاح للتعاون مع كافة الشركات العالمية العاملة بمختلف المجالات، لافتاً إلى أنه إلى جانب عقد هذا اللقاء، فقد تم عقد لقاءات موازية، ضمت ممثلين عن الإنتاج الحربي والشركات التركية، التي قامت بزيارة الوزارة برفقة رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية، بهدف التعاون المشترك.

وأضاف أن الوفد التركي قام بزيارة وزارة الإنتاج الحربي، وضم ممثلين عن عدد من الشركات التركية المتخصصة في الصناعات الدفاعية بتركيا، وخاصة في مجالات إنتاج الصواريخ، والذخيرة الذكية والتقليدية، والدبابات والمركبات المدرعة، وأجهزة الإشارة والرادارات، وتقنيات الطائرات المسيرة، وتقنيات المحاكاة، وصناعة السفن والغواصات، وغيرها من المجالات الصناعية العسكرية.