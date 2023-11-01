شكرا لقرائتكم خبر عن 16.7 % نموا في العملات المعدنية المتداولة بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» عن نمو العملات المعدنية المتداولة في سبتمبر الماضي بنسبة 16.7 %، مسجلة نحو 1.110 مليار ريال، مقارنة بنحو 951.799 مليون ريال في الشهر المماثل من عام 2022، فيما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.8 %، مقارنة بـ 11.101 مليار ريال في شهر أغسطس من العام الحالي.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن "ساما" أن أن فئة الـ 100 هللة تصدرت العملات المعدنية المتداولة في يونيو الماضي مسجلة نحو 628.682 مليون ريال، مستحوذة على نحو 56.6 %، من إجمالي العملات المعدنية المتداولة.

زيادة في فئة الـ 100 هللة

ارتفعت فئة الـ 100 هللة، على أساس شهري مقارنة بـ622.398 مليون ريال في أغسطس الماضي بنحو 1 %، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 16.4 %، مقابل 526.375 مليون ريال في شهر سبتمبر 2022.

وأوضحت النشرة أن فئة الـ200 هللة جاءت في المرتبة الثانية مستحوذة على نحو 26.6 % من إجمالي العملات المعدنية المتداولة في سبتمبر الماضي، مسجلة 295.369 مليون ريال، فيما ارتفعت على أساس شهري، بنسبة 0.6 %، وعلى أساس سنوي بنسبة 17.9 %.

وأشارت النشرة إلى أن فئة الـ50 هللة جاءت في المرتبة الثالثة مستحوذة على نحو 10.4 %، من إجمالي العملات المعدنية المتداولة في سبتمبر 2023، مسجلة 115.786 مليون ريال، مرتفعة على أساس شهري بنسبة 0.3 %، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 5.9%.

وأفادت النشرة بأن فئة الـ25 هللة جاءت في المرتبة الرابعة مستحوذة على نحو 5.1 % من إجمالي العملات المعدنية المتداولة في سبتمبر الماضي، مسجلة نحو 57.129 مليون ريال، مرتفعة على أساس شهري بنسبة 0.4 %، في حين ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 8.2 %.

فئة الـ10 هللات

وذكرت النشرة أن فئة الـ10 هللات جاءت في المرتبة الخامسة بين العملات المعدنية مستحوذة على 0.8 % من إجمالي العملات المعدنية المتداولة في سبتمبر 2023، مسجلة نحو 8.773 مليون ريال، مرتفعة على أساس شهري بنسبة 0.2 %، بينما سجلت ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 4.6%.

ولفتت النشرة إلى أن فئة الـ5 هللات جاءت في المرتبة السادسة مستحوذة على نحو 0.4 %، من إجمالي العملات المعدنية المتداولة في سبتمبر الماضي، مسجلة نحو4.377 مليون ريال، مرتفعة على أساس شهري بنسبة 0.3 %، بينما ارتفعت بنسبة 5.9 % على أساس سنوي.

وأوضحت النشرة أن فئة الـ1 هللة جاءت في المرتبة الأخيرة مستحوذة على نسبة 0.03 % من إجمالي العملات المعدنية المتداولة، مسجلة نحو 387.310 ألف ريال، في سبتمبر الماضي، مرتفعة بنسبة طفيفة على أساس شهري تقدر بنحو0.002 %، في حين ارتفعت بنسبة 0.1 % على أساس سنوي.