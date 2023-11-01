شكرا لقرائتكم خبر عن بتداولات 8.3 مليار ريال.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر السوق الرئيسي السعودية تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 1.2%، ليصل إلى 10814 نقطة، وبتداولات بلغت 8.372 مليار ريال.

ووفقا لبيانات «تداول»، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 274.545 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.933 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 108 شركات

ارتفعت أسهم 108 شركات بنهاية تعاملات اليوم، فيما انخفضت 109، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، سال، وأنابيب، وأنابيب السعودية، ووقت اللياقة، والإنماء، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، والنهدي، وبدجت السعودية، وعلم، والمجموعة السعودية، الأكثر انخفاضا.

انخفاض مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية نمو على انخفاض بنسبة 0.7% عند 22185 نقطة، وبتداولات بلغت، 12.597 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 821.789 ألف سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.992 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 17 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 32، من بين 72 شركة مدرجة في السوق الموازية.