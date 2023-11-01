شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «مرافق» إلى 188 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) عن تحقيق صافي ربح يقدر بنحو 188.05 مليون ريال، في الربع الثالث من 2023، منخفضا بنسبة 39.3%، مقارنة بـ 309.66 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سبب انخفاض صافي الربح على أساس سنوي في الربع الثالث، يعود إلى ارتفاع تكاليف التمويل وانخفاض في إيرادات الشركة التشغيلية، على الرغم من انخفاض في مخصص الزكاة والضريبة.

ووفقا للشركة يعود سبب ارتفاع صافي الربح في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، إلى ارتفاع إيرادات الشركة التشغيلية وانخفاض في مخصص الزكاة والضريبة والمصاريف العمومية والإدارية.

وبحسب الشركة، يعود سبب انخفاض صافي الربح في الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي، إلى ارتفاع في تكاليف التمويل وانخفاض في إيرادات الشركة التشغيلية، على الرغم من انخفاض في مخصص الزكاة والضريبة.