شكرا لقرائتكم خبر عن «تشب»: تجديد عقد تأمين مع «سبكيم» بـ 52.19 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت شركة تشب العربية للتأمين التعاوني، اليوم، تعميد من شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) لتجديد عقد توفير تغطيات تأمينية وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها، وذلك بقيمة 52.19 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن: توفير التغطية التأمينية لمخاطر الأضرار التي تلحق بالممتلكات وانقطاع الأعمال.

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وأضافت أن مدة العقد لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ 1 نوفمبر 2023، فيما يتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي على نتائج الشركة المالية لعام 2023/2024.