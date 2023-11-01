شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الإبداع ينظم ندوة حول التطوير الوظيفى لتأهيل الطلاب الجامعيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُنظم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ندوة عبر الإنترنت حول التطوير الوظيفي، يومي 3 و4 نوفمبر، ضمن برنامج سفير مركز الإبداع التكنولوجي، وتستهدف الندوة تأهيل الطلاب الجامعيين وحديثي التخرج للمنافسة في سوق العمل. وتسلط الندوة الضوء على:

- المهارات اللازمة لتحديد المجال الوظيفي المناسب.

- تعريف التطوير الوظيفي.

- المسارات الوظيفية الأربعة.

- الوعي المهني.

- توظيف المهارات.

- القيم المهنية.

- التحول الوظيفي.

تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تشجيع البحث والتطوير والإبداع وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل دفع نمو القطاع، ودعم التنمية الوطنية المستدامة، ووضع مصر كمركز إقليمي للإبداع بحلول عام 2020.

وللمساهمة في تحقيق هذا الهدف، افتتح مركز الإبداع وريادة الأعمال في القرية الذكية في 27 سبتمبر 2010، ويهدف المركز إلى دفع الابتكار وريادة الأعمال في الصناعة الوطنية لضمان استفادة كل من الأفراد والشركات من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.