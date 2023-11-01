الاقتصاد

مركز الإبداع ينظم ندوة حول التطوير الوظيفى لتأهيل الطلاب الجامعيين

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القاهرة - سامية سيد - يُنظم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ندوة عبر الإنترنت حول التطوير الوظيفي، يومي 3 و4 نوفمبر، ضمن برنامج سفير مركز الإبداع التكنولوجي، وتستهدف الندوة تأهيل الطلاب الجامعيين وحديثي التخرج للمنافسة في سوق العمل. وتسلط الندوة الضوء على:

 

- المهارات اللازمة لتحديد المجال الوظيفي المناسب.

- تعريف التطوير الوظيفي.

- المسارات الوظيفية الأربعة.

- الوعي المهني.

- توظيف المهارات.

- القيم المهنية.

- التحول الوظيفي.

 

تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تشجيع البحث والتطوير والإبداع وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل دفع نمو القطاع، ودعم التنمية الوطنية المستدامة، ووضع مصر كمركز إقليمي للإبداع بحلول عام 2020. 

 

وللمساهمة في تحقيق هذا الهدف، افتتح مركز الإبداع وريادة الأعمال في القرية الذكية في 27 سبتمبر 2010، ويهدف المركز إلى دفع الابتكار وريادة الأعمال في الصناعة الوطنية لضمان استفادة كل من الأفراد والشركات من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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