شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 7 شركات 55 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وغرمت لجنة القيد بالبورصة، شركتا وهما العربية لحليج الأقطان، والبويات والصناعات الكيماوية-باكين، 5 آلاف جنيه لكل منهما، لموافاة البورصة بالقوائم المالية السنوية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وغرمت شركة أسمنت سيناء 5 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بالفقرة الأخيرة من المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما غرمت اللجنة، شركتا العبوات الطبية، وجلاكسو سميثكلاين، 5 آلاف جنيه لكل منهما، وذلك لعدم التزامها بالمادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 43 من الإجراءات من التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وغرمت اللجنة شركة مصر للألومنيوم 5 آلاف جنيه ذلك لعدم التزام الشركة بالفقرة الأخيرة من المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وقررت لجنة القيد بالبورصة، تغريم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 25 ألف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.