شكرا لقرائتكم خبر عن هلال المري: 65 ألف إماراتي إلى وظائف المستقبل خلال العقد المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشف هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن العقد المقبل سيشهد انضمام 65 ألف إماراتي لسوق العمل ممن يركزون على وظائف المستقبل، وأن دبي تأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات العالمية ضمن خططها التنموية والتي تُظهر قطاعات جديدة متنامية تتمثل في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرقمنة، بالإضافة إلى أن الكثير من الشركات تتوسع في أسواق العالم مستفيدة من توفر المواهب والخبرات في دبي وفي كافة القطاعات.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى دبي للأعمال، الذي تنظمه غرف دبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وفي حوار معه، استكشف هلال المري الأطر الداعمة لأجندة دبي الاقتصادية D33 وكيف يبدو مستقبل الإمارة، وقال: «تمثل أجندة دبي الاقتصادية خارطة طريق للإمارة على مدار العقد المقبل من أجل ضمان تحقيق الصدارة ضمن أفضل المدن الثلاث الأولى اقتصادياً على مستوى العالم، والتي تهدف من خلالها إلى مضاعفة الناتج المحلي عبر خطة واضحة وضعتها القيادة الرشيدة للإمارة، والتي تُعزز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان توفير واغتنام كافة الفرص لتحقيق رفاهية وسعادة سكان دبي».

وأكد المري أن دبي تركز حالياً على تعزيز مفهوم الاستدامة عبر الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة على مستوى البيئة وما نراه اليوم من مشاريع وسياسات ضمن هذا الإطار، حيث تلتزم الإمارات بمحايدة الكربون والعمل على تعزيز الفرص والاستثمارات المستقبلية بمجال الطاقة النظيفة. أوضح سعادته أن دبي هي مركز لوجستي مهم في العالم يُقدم الحلول المبتكرة للصناعات بمواجهة تحديات سلاسل التوريد مما يُوفر قدرة وفعالية للمصنعين، إلى جانب توفر الطاقة النظيفة.

وقال المري إن قطاع السياحة يؤثر بشكل كبير في استدامة الأعمال في دبي لكون الإمارة سوق سياحي مستقر يتميز بالتنوع الكبير واستقباله للكثير من الجنسيات من الزوار الذين يكررون زيارتهم للإمارة، بالإضافة إلى تركيزه على نوع محدد من السياحة وهو السياحة العائلية والذي يتماشى مع مستقبل دبي، كما أن دبي مركز حيوي لسياحة الأعمال والمؤتمرات والسياحة الصحية، وهي الأولى على مستوى العالم في العمل الافتراضي. كما لفت إلى أهمية قطاع الطيران مع وجود أهم شركة طيران في العالم وهي طيران الإمارات.