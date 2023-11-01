شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد الطاير: مبادرات استراتيجية لتوليد الطاقة النظيفة وتحلية المياه في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي في كلمته التي ألقاها في الدورة الأولى من منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية المنتدى الذي يأتي انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لقيادة جهود التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، والمساهمة في مسيرة العمل المناخي، وتحقيق رؤية الإمارات لتوفير بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

وأشار الطاير في كلمته، بحضور عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي؛ وهلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ ولفيف من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، إلى الالتزام التام لهيئة كهرباء ومياه دبي بالاستدامة بوصفها حجر الزاوية في جميع خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتسير بخطى حثيثة لدعم جهود دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وكذلك تحقيق أهداف «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050» و«استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي»، وتسريع وتيرة تحول الطاقة إلى اقتصاد أخضر ودائري ومستدام. وفي هذا الصدد، تدعم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والتعاون الدولي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وقال: «تماشياً مع تطلعات إمارة دبي ودولة الإمارات، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي عدداً كبيراً من المبادرات الاستراتيجية والمشاريع الخضراء لتوليد الطاقة النظيفة وتحلية المياه وتقديم خدماتها لقاعدة متعاملين تزيد على 1.2 مليون متعامل وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة. وقمنا في الهيئة بإيقاف إطلاق أي مشاريع جديدة لإنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري. كما قمنا بحصر المشاريع الجديدة لتحلية المياه على تقنية التناضح العكسي باستخدام الطاقة النظيفة. كما تحولنا بالفعل عن النموذج التقليدي للهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لمشاريع إنتاج الطاقة والمياه، وتوجهنا نحو نموذج المُنتِج المستقل للطاقة والمياه (IWPP)، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتي أثبتت فائدتها الكبيرة وجدواها للهيئة ونجحت حتى الآن في استقطاب استثمارات تزيد قيمتها على 43 مليار درهم. ونحن في هيئة كهرباء ومياه دبي نسابق الزمن لإنجاز مشروعنا الأخضر الرئيسي - مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية - الذي يتم تنفيذه باستخدام نموذج المُنتِج المستقل للطاقة (IPP)، ويُعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، بقدرة إجمالية ستبلغ 5000 ميجاوات بحلول عام 2030. وتبلغ قدرة المجمع في الوقت الراهن 2,627 ميجاوات. ومن المتوقع عند اكتماله أن يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون بأكثر من 6.5 مليون طن سنوياً. ومنذ عام 2017، نجحنا في التعاقد مع شركات عالمية لشراء 4,178,502 شهادة من شهادات الطاقة المتجددة العالمية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقيمة تعادل حوالي 5,767,408 يورو».

وأضاف أن الهيئة تقوم ببناء مشروع المحطة الكهرومائية في حتا بتقنية الضخ والتخزين – التي تُعد المحطة الأولى من نوعها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي - بقدرة 250 ميجاوات، وتصل سعتها التخزينية إلى 1,500 ميجاوات ساعة، أي ما يعادل سعة تخزينية لمدة 6 ساعات.