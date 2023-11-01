شكرا لقرائتكم خبر عن تصرفات عقارات دبي المليارين.. ورهن بـ 240.8 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من ملياري درهم حيث شهدت الدائرة، الأربعاء، تسجيل 321 مبايعة بقيمة 1.37 مليار درهم، منها 72 مبايعة للأراضي بقيمة 858.84 مليون درهم و249 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 514.04 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تلتها مبايعة بقيمة 59.25 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، فمبايعة بقيمة 41.48 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق، من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 643.67 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 19.52 مليون درهم، وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 58.24 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 16.85 مليون درهم بمنطقة المركاض أهم المبايعات، فمبايعة بقيمة 15.5 مليون درهم في منطقة نايف، وأخيراً مبايعة بقيمة 14.53 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق، من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 18.99 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 24.72 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 41.12 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 493.86 مليون درهم، منها 16 رهون أراض بقيمة 44.95 مليون درهم، و112 رهون فلل وشقق بقيمة 448.91 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 240.88 مليون درهم، وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 36.16 مليون درهم.

وأما الهبات، فشهدت تسجيل 28 هبة بقيمة 213.2 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة القوز الصناعية الثالثة بقيمة 80 مليون درهم، وأخرى في منطقة منخول بقيمة 34 مليون درهم.