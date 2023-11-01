شكرا لقرائتكم خبر عن «أبتيرا» مشروع ريادي لعائلة السركال بدعم من «ثبات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

منصة رقمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”أولت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبيرة لدعم النماذج الاقتصادية المبتكرة، وتوفير كافة الممكنات اللازمة لازدهارها وتوسع أنشطتها في جميع القطاعات لاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد، ويأتي قطاع الشركات العائلية من بين هذه النماذج التي تحرص حكومة الدولة على دعمها وضمان استقرارها عبر الأجيال المتعاقبة، لما يحمله من فرص واعدة تدعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وتسهم في خلق آلاف من الوظائف.وأطلقت وزارة الاقتصاد برنامج «ثبات» عام 2022، بهدف تطوير منظومة عمل متكاملة تدعم نمو الشركات العائلية في الإمارات، وتعزز من قدرتها على استدامة أعمالها عبر الأجيال المتعاقبة دعماً لاقتصاد الخمسين، إضافة إلى حوكمتها، وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد، بالتعاون مع شركائها على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى ترسيخ مكانة الإمارات وجهة رائدة للشركات العائلية من جميع أنحاء العالم، وتحفيز المزيد من التدفقات الاستثمارية بهذا القطاع الحيوي، بما يصب في تعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الوطني.وأفرز هذا البرنامج الطموح في نسخته الأولى مشروعين مبتكرين هما «أبتيرا» لعائلة السركال، و«نوتراليس» لعائلة اليوسف، ولعب «ثبات» دوراً محورياً في تطوير أعمال شركة السركال، ونقلها إلى مستوى جديد يواكب اتجاهات الاقتصاد الجديد، خاصة أن البرنامج يوفر آليات مرنة للشركات العائلية للارتقاء بأنشطتها عبر نموذجين مختلفين، الأول يستهدف التوسع في مجالات العمل نفسها للشركة بتقنيات وأدوات جديدة، بما يعزز من تنافسية منتجاتها وخدماتها، والثاني يدعم دخولها في قطاعات جديدة، ما يسهم في توسيع وتنويع مظلة أنشطة الشركة العائلية ويوفر لها المزيد من فرص النمو المستدامة.وأثمرت هذه الجهود إطلاق مشروع «أبتيرا» وهو عبارة عن منصة رقمية تستهدف إحداث ثورة في صناعة إدارة الممتلكات، من خلال وضع معايير جديدة للتميز والاستدامة مع تقديم حلول رقمية ذات مستوى عالمي، حيث تعد مهمة هذا البرنامج الذكي الرئيسية هي حل مشكلة صيانة العقارات، التي تستغرق وقتًا طويلاً وتكلف الكثير من المال بالنسبة لمديري العقارات، من خلال أداة واحدة تدير الأصول واحتياجات صيانة الممتلكات، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة وتوفير الوقت وتقليل التكاليف للشركات العقارية، بما يدعم استدامة الممتلكات.وترى السركال أن برنامج «ثبات» قدم لها فكرة أكثر وضوحاً في ما يخص تطوير أعمالها، والتوسع في استغلال أدوات التكنولوجيا لتحقيق مكاسب مستدامة، كما وفر لها نموذج محاكاة واقعياً للأثر والعائد الاقتصادي، الذي يمكن أن تجنيه من خلال الانضمام إلى هذا البرنامج الرائد وتطوير أعمالها، ما شجعها على إطلاق «أبتيرا»، التي تعد نموذج عمل مبتكراً في تقديم الخدمات وحل المشكلات للعملاء في القطاع العقاري.وقال عيسى السركال، رئيس قسم العقارات في المجموعة: «إن البرنامج غير قواعد اللعبة بالنسبة لطريقة تفكيرنا في إدارة الأعمال، وساعدنا في إنشاء منصة أبتيرا، التي ستقود أعمالنا كوننا شركة عائلية باتجاه نماذج الاقتصاد الجديد.وأكدت شيخة السركال، مؤسسة السركال للمجوهرات، أن البرنامج ساهم في تعزيز تواصلها مع العملاء، ومنحها القدرة على تطبيق منهجية الابتكار بشكل أكبر حتى في أعمالها الخاصة.وبلغ إجمالي عدد ساعات العمل لكل عضو في الفرق المشاركة نحو 550 ساعة، فيما وصل إجمالي الأيام لكل عضو في فريق العائلة إلى 120 يوماً، تعرفوا خلالها على كيفية اختيار الفكرة الصحيحة وخطوات التحليل الجيد للسوق، إضافة إلى تحديد ميزات المنتج الفريدة ورحلة العميل، وكيفية إنشاء بناء علامة تجارية.