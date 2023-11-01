شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خسائر «معدنية» إلى 5.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)، عن تسجيل صافي خسارة في الربع الثالث من 2023، تقدر بنحو 5.96 مليون ريال، مقارنة بخسائر 9.5 مليون ريال، في الربع المماثل من العام الماضي، بتراجع 37.3%.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن أسباب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى تحسن مبيعات بعض المنتجات وانخفاض تكلفة مدخلات الإنتاج وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وانخفاض مصاريف تمويلية وارتفاع أرباح مرابحات وودائع بنكية.

ووفقا للشركة تعود أسباب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض تكلفة مدخلات الإنتاج وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض مصاريف تمويلية وانخفاض مخصص الزكاة.

وبحسب الشركة تعود أسباب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى تحسن مبيعات محاور المقطورات والمسبوكات المعدنية وانخفاض تكلفة مدخلات الإنتاج وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وارتفاع الإيرادات الأخرى ووارتفاع أرباح مرابحات وودائع بنكية.