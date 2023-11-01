شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «المواساة» إلى 156.4 مليون ريال بالربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة المواساة للخدمات الطبية صافي ربح في الربع الثالث من 2023 يقدر بنحو 156.38 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 27.9%، مقارنة بـ 122.21 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الزيادة في الإيرادات المتحققة نتيجة: الزيادة المتحققة في أعداد الزيارات في قطاع العيادات الخارجية وارتفاع نسب الاشغال في الأقسام الداخلية.

تحسن الأداء

أضافت أن من ضمن الأسباب: مواصلة تحسن الأداء في الأقسام التخصصية الجديدة في مستشفيات الشركة، والاستمرار في زيادة كفاءة تشغيل الموارد المتاحة.

وبحسب الشركة يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: الزيادة في الإيرادات المتحققة، والانخفاض في بعض من بنود مصروفات البيع والتوزيع خلال الربع الحالي بالمقارنة مع الربع السابق.

وأوضحت الشركة أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الزيادة في الإيرادات المتحققة نتيجة: الزيادة المتحققة في أعداد الزيارات في قطاع العيادات الخارجية وارتفاع نسب الاشغال في الأقسام الداخلية.

ومن ضمن الأسباب: مواصلة تحسن الأداء في الأقسام التخصصية الجديدة في مستشفيات الشركة، والاستمرار في زيادة كفاءة تشغيل الموارد المتاحة.