شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «أماك» إلى 5.2 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) صافي ربح يقدر بنحو 5.179 مليون ريال، متراجعا بنسبة 77.1%، في الربع الثالث من 2023، مقارنة بـ 22.599 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي إلى انخفاض أسعار الزنك، وانخفاض كمية مبيعات النحاس والذهب، وزيادة تكلفة المبيعات بسبب ارتفاع تكلفة الإطفاء، بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بسبب تسجيل مصاريف التعويض على أساس الأسهم للموظفين خلال الربع الحالي ، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب ، وانخفاض مصاريف الزكاة والضرائب.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض أسعار الذهب، وانخفاض كمية مبيعات الذهب ، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف الزكاة والضرائب، وانخفاض الإيرادات الأخرى على الرغم من انخفاض المصاريف العمومية والإدارية ،وانخفاض التكاليف المالية، وارتفاع أسعار الزنك وزيادة كمية مبيعات الزنك والنحاس.

وبحسب الشركة يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض أسعار الزنك، وانخفاض كمية مبيعات النحاس والذهب، وزيادة تكلفة المبيعات بسبب ارتفاع مصاريف الإطفاء ومصاريف المواد الخام بالإضافة إلى زيادة المصاريف العمومية والإدارية بسبب تسجيل مصاريف التعويض على أساس الأسهم للموظفين على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب، وزيادة كمية مبيعات الزنك وانخفاض مصاريف البيع والتسويق وزيادة الإيرادات الأخرى.