شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال قراءة عدادات الغاز إلكترونيا لشهر نوفمبر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة بتروتريد إحدى شركات قطاع البترول عن بدء استقبال قراءة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونيًا لشهر نوفمبر بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى يوم 27 نوفمبر 2023.

ويأتى ذلك فى إطار تطبيق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، فى تعميم "التحول الرقمي" فى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أتاحت شركة بتروتريد 15طريقة لمستهلكى الغاز للإبلاغ عن القراءات ودفع فواتير الاستهلاك إلكترونيًا لمواكبة التوسع غير المسبوق الذى يشهده المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى.

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، التوسع فى تطبيق الوسائل والأساليب الرقمية المتطورة فى تقديم الخدمات لعملاء الغاز الطبيعى، تيسيرًا عليهم فى أداء المعاملات الخاصة بفواتير الاستهلاك الشهرى.

ويأتى ذلك فى إطار برنامج وزارة البترول لدعم التحول الرقمى فى مختلف أنشطة قطاع البترول والغاز، والذى يعد أحد المحاور الأساسية لمشروع تطوير وتحديث القطاع الجارى تنفيذه حاليًا، حيث يستهدف برنامج العمل السابع بهذا المشروع تنفيذ منظومة رقمية متكاملة لربط شركات القطاع ضمانًا لسرعة تداول المعلومات وبما يتيح كفاءة مراقبة الاداء وسرعة ودقة اتخاذ القرار لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات، كما يستهدف كذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حلول متطورة تتسم بالفاعلية والمرونة للتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.