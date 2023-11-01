شكرا لقرائتكم خبر عن «الواحة كابيتال» ضمن أفضل 10 صناديق تحوّط في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

عززت شركة الواحة كابيتال مكانتها كواحدة من أبرز شركات إدارة الأصول في المنطقة، حيث صُنف «صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» ضمن قائمة أفضل 10 صناديق تحوط في العالم وفقاً لنسخة هذا العام من تقرير الاستثمار العالمي.

وهذه هي السنة الخامسة على التوالي التي يُصنّف فيها هذا الصندوق، وتديره «الواحة للاستثمار» المتخصصة باستثمارات أسواق رأس المال والتابعة للواحة كابيتال، ضمن قائمة «أفضل 50 صندوق تحوط في العالم» التي ينشرها «تقرير الاستثمار العالمي» المستقل. وقفز تصنيف الصندوق في نسخة هذا العام خمسة مراكز ليحتل المرتبة الـ 10 وكان صندوق التحوط الوحيد المُدار من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يظهر في التصنيف العالمي. كما احتل الصندوق صدارة هذه القائمة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023.

وحافظ «صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، الذي يُطبق استراتيجيات استثمار تستفيد من فترات صعود وهبوط السوق، على أدائه القوي محققاً عائداً تراكمياً قدره 333.0٪ (كما في 30 سبتمبر 2023) منذ إنشائه في عام 2014، أي ما يعادل عائداً صافياً سنوياً قدره 16.2%، ليتفوق بذلك على مؤشره المرجعي «ستاندرد آند بورز المركب للأسواق العربية» الذي حقق عائداً تراكمياً قدره 60.8٪، أي ما يعادل عائداً سنوياً قدره 5.0%، خلال الإطار الزمني ذاته.

وقال محمد حسين النويس، مدير الإدارة لدى شركة الواحة كابيتال: «إن تصنيف صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يُعد شاهداً على التزامنا بتحقيق نتائج استثنائية، كما أن اعتباره صندوق التحوط الوحيد المُدار من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يظهر في هذا التصنيف العالمي يؤكد بقوّة أن الواحة كابيتال شركة رائدة في إدارة الأصول بالمنطقة. ويحظى الأداء المتفوق المستمر لصناديق الواحة كابيتال بتقدير القطاع وإشادة المستثمرين الدوليين من المؤسسات وأصحاب الملاءة المالية العالية، ما مكّنه من استقطاب تدفقات تجاوزت ملياري درهم حتى تاريخه من رؤوس أموال مستثمرين من أطراف ثالثة. ونحن نتطلع لطرح خدمات جديدة في السوق خلال السنوات المقبلة ومواصلة النجاح والأداء القوي».

وقال محمد الجمل، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «الواحة للاستثمار» ومدير المحفظة الرئيسي لصندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «يأتي تصنيفنا ضمن أفضل 10 صناديق تحوّط عالمية تتويجاً لمسيرة نجاحاتنا وإنجازاتنا الممتدة على مدار عشرة أعوام في تطوير وتنمية منصّة أصولنا المُدارة. وفي عالمنا اليوم، الذي أصبح فيه تحقيق عوائد متفوّقة أمراً نادراً، فقد نجحنا في تسجيل أداء ثابت ومذهل لصالح مستثمرينا طوال العقد الماضي. ونحن فخورون بالروح والالتزام الذي يتحلّى به فريق العمل وسعداء بتكريم جهوده المتميّزة مرة أخرى، وسوف نواصل نهجنا الصارم كي نكون دوماً مدير الأصول المُفضل في الأسواق الناشئة. ونحن نشارك احتفالاتنا بهذه الجائزة مع مستثمرينا الكرام وفريق العمل ومجتمع أبوظبي ككل. وبالرغم من بيئة الاقتصاد الكلي التي تسودها في الوقت الراهن حالة من عدم اليقين، فإننا سنواصل التركيز على تنقيح منهجيتنا الاستثمارية والدفع بالأداء إلى مستويات جديدة خلال السنوات المقبلة».

كما حققت «الواحة للاستثمار»، التي تدير أصولاً تزيد قيمتها على ملياري دولار أمريكي، أداء متفوقاً في صندوقيها الرئيسيين الآخرين وهما «صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان في الأسواق النامية» و«صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت» حيث سجلا عوائد تراكمية بنسبة 190.6٪ و19.6٪ (شاملاً الرسوم) على التوالي (كما في 30 سبتمبر 2023).