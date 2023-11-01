شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء الأسهم الخليجية في أولى جلسات نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباين أداء الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، في أولى جلسات نوفمبر.

وفي الإمارات، صعد سوق أبوظبي 0.91% إلى 9429.32 نقطة، وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.12% إلى مستوى 3881.9 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس «تاسي» 1.17% إلى 10814.89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.3 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 274 مليون سهم.

وفي الكويت، تراجع مؤشر السوق العام 0.92% إلى 6471.73 نقطة، من خلال تداول 129.73 مليون سهم، بقيمة 32.43 مليون دينار.

وفي البحرين، تراجع مؤشر البحرين العام 0.37% إلى 1,922.11 نقطة، من خلال تداول 1.69 مليون سهم، بقيمة 759386 ديناراً بحرينياً.

وفي قطر، ارتفع مؤشر بورصة قطر 0.59% إلى 9579.350 نقطة. وجرى خلال الجلسة تداول 171.218 مليون سهم، بقيمة 433.130 مليون ريال.

وانخفض مؤشر بورصة مسقط «30» 0.95% إلى 4502.24 نقطة. وبلغت قيمة التداول 6.332 مليون ريال عُماني.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشرالبورصة المصرية «إيجي إكس 30» 0.52% إلى 22433.38 نقطة.