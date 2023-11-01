شكرا لقرائتكم خبر عن ماسك: قمة سلامة الذكاء الاصطناعي تهدف لتأسيس إطار تنظيمي لهذه التكنولوجيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال إيلون ماسك، أمس الأربعاء، «إن أول قمة معنية بسلامة الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، تهدف إلى تأسيس إطار تنظيمي للإشراف على الشركات التي تطور هذه التكنولوجيا وكذلك التحذير من مخاطرها».

وقال الملياردير الأمريكي للصحفيين في بلتشلي بارك بوسط إنجلترا: «ما نهدف إليه حقاً هنا هو إنشاء إطار عمل إشرافي؛ بحيث يكون هناك على الأقل حكم يمثل طرفاً ثالثاً، أي حكم مستقل، يمكنه مراقبة ما تفعله شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، وعلى الأقل دق ناقوس الخطر إذا كانت هناك مخاوف».

وأضاف: «لا أعرف ما القواعد العادلة بالضرورة، لكن عليك أن تبدأ بفهم طبيعة الأمور قبل أن تقوم بالإشراف والرقابة».

وجاءت تعليقات ماسك بعد أن نشرت بريطانيا إعلاناً وقعته 28 دولة والاتحاد الأوروبي، الذي حدد جدول أعمال من شقين يركز على تحديد مخاطر الذكاء الاصطناعي وفهمها على أساس علمي وبناء سياسات بالتنسيق بين الدول للتخفيف منها.

وقال: «أعتقد أن هناك قلقاً كبيراً بين العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي من أن تتسرع الحكومات في وضع القواعد قبل أن تعرف ما يجب فعله».

وأضاف: «أعتقد أن هذا لن يحدث على الأرجح».

وشدد ماسك على ضرورة إيجاد «حكم» في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يشكل بحسب قوله أحد «أكبر التهديدات» التي تواجه البشرية.

وقال ماسك: «ما نهدف إليه هو إنشاء إطار لفهم أفضل؛ بحيث يوجد حَكَم مستقل يمكنه مراقبة ما تفعله شركات الذكاء الاصطناعي ودق ناقوس الخطر إذا ما كانت لديه مخاوف».

وأضاف: «آمل في هذه القمة أن يكون هناك إجماع دولي على الفهم الأولي للذكاء الاصطناعي المتقدم». (وكالات)