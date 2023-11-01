شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح على ارتفاع قبيل قرار المركزي الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء وسط ترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي وانتظارهم لنتائج الشركات في موسم إعلان الأرباح.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 29.00 نقطة أو 0.09 بالمئة عند الفتح إلى 33081.87 نقطة.

وول ستريت

كما فتح ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 7.47 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 4201.27 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 35.83 نقطة أو 0.28 بالمئة إلى 12887.06 نقطة.