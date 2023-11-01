الاقتصاد

وول ستريت تفتح على ارتفاع قبيل قرار المركزي الأمريكي

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رويترز-واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء وسط ترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي وانتظارهم لنتائج الشركات في موسم إعلان الأرباح.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 29.00 نقطة أو 0.09 بالمئة عند الفتح إلى 33081.87 نقطة.

وول ستريت

كما فتح ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 7.47 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 4201.27 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 35.83 نقطة أو 0.28 بالمئة إلى 12887.06 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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