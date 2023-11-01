شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد صرام تمور الأحساء يسجل ارتفاعاً في المبيعات بنسبة 44% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مزاد صرام تمور الأحساء 2023 مسيرته لهذا الموسم، بتسجيل ارتفاع في المبيعات عن الموسم الماضي بنسبة بلغت 44%، حيث بلغ إجمالي كمية التمور المباعة خلال المزاد 3 ملايين و827 ألف و640 كيلوجرام، بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليار ريال.

وكشف أمين الأحساء المهندس عصام الملا، عن أن صنف الخلاص حلّ في طليعة الكميات الواردة للمزاد، حيث بلغت كمية التمور المباعة منه 2 مليون و100 ألف كيلوجرام، بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون ريال، يليه صنف الشيشي بكمية بلغت 927 ألف كيلوجرام، بقيمة إجمالية بلغت 270 مليون ريال، ثم صنف الرزيز بكمية بلغت 800 ألف كيلوجرام، بقيمة إجمالية بلغت 230 مليون ريال.

وسجل المزاد أعلى صفقة لـ"من الخلاص" بقيمة 71 ألف ريال، و15 ألف ريال لصنف الشيشي، و5 آلاف ريال للرزيز. في ما بلغ عدد المركبات القادمة للمزاد 6284 مركبة.

عوامل جذب شرائية

وأوضح الملا أن هذه الإحصائيات تؤكد على أن تنظيم المزاد أسهم في تعزيز عوامل جذب القوة الشرائية، وتشجيع قطاع إنتاج وتصنيع التمور للقيام بدوره في جانب تبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور.

وأضاف أن المزاد نفذ وفق آليات متبعة تم من خلالها تفويج المركبات ودخولها إلى ساحة المزاد، والتأكيد على التعبئة في العبوات الكرتونية المطابقة لمعايير صحة البيئة، إضافةً إلى اختيار عينات عشوائية لفحصها بمختبر الجودة من قِبل لجنة مبدئية متخصصة بفحص التمور وتحديد المستوى لها.

وشارك في تنظيم المزاد عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص، برئاسة محافظة الأحساء، وعضوية أمانة الأحساء، وجامعة الملك فيصل، وغرفة الأحساء، والمؤسسة العامة للري، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة التجارة، وشرطة الأحساء، والمركز الوطني للنخيل والتمور، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتجمع الأحساء الصحي.