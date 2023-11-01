شكرا لقرائتكم خبر عن خلال منتدى الأمن السيبراني..رئيس أرامكو يكشف جهود الشركة لمكافحة التهديدات السيبرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك رئيس أرامكو السعودية، المهندس أمين بن حسن الناصر، في أعمال الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي انطلقت فعالياته اليوم، في الرياض وتستمر يومين تحت عنوان "رسم الأولويات المشتركة في الفضاء السيبراني".

وأثنى على جهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، التي حققت الكثير خلال فترة وجيزة لتمكين وحماية بيئة الأعمال في الوطن، معبرًا عن اعتزازه بتعاونها المتميّز مع أرامكو السعودية التي تشارك بصفتها شريكًا إستراتيجيًا للتركيز على أهمية العمل الجماعي، ومنح الأمن السيبراني الأولوية القصوى لمجابهة الهجمات الإلكترونية.

تعزيز الأمن السيبراني

عدّ رئيس أرامكو السعودية، المنتدى فرصة مهمة لمناقشة وتطوير وتكامل المعايير الدولية، والاستفادة من تجارب الآخرين، والتعرّف على أفضل الممارسات في الأمن السيبراني، مؤكداً أن أرامكو تعتبر تعزيز الأمن السيبراني في مقدمة أولوياتها، فهو ركيزة لأمن وسلامة البُنى التحتية لأعمالها.

وبين أن الشركة استثمرت في منصات مثل مركز الأمن السيبراني التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يُعد أحد المراكز الفكرية العالمية الرائدة في هذا المجال، لتوفير الحماية المطلوبة.

وقال: "لأن أرامكو تعمل على توفير الطاقة والمنتجات التي يحتاجها الاقتصاد العالمي وتؤدي دورًا حيويًّا في حياة ملايين الأشخاص، فإنها سّعت من إستراتيجياتها في مجال الأمن السيبراني للتقليل من أيّ تهديدات للإمدادات الثابتة من الطاقة، كما أتاح هذا النهج تسخير الإمكانات القوية للابتكارات الرقمية".

استكشاف المهددات السيبرانية

كما أكد الناصر تبني أرامكو السعودية تقنيات متقدمة في جميع مرافقها وأعمالها، لاستكشاف المهددات السيبرانية في ظل القدرات الهائلة التي أطلقتها الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح أنها أنشأت برنامج اعتماد الالتزام بضوابط الأمن السيبراني، والذي يهدف إلى ضمان التزام جميع الأطراف الخارجية بمعيار أرامكو للأمن السيبراني، والذي يتطلب من الموردين الذين يتعاملون معها الحصول على شهادة اعتماد تُجدد كل عامين تضمن مواكبتهم لأي تهديدات سيبرانية محتملة.

كما أسّست شركة الحلول السيبرانية لتقديم مجموعة من خدمات الأمن السيبراني المتخصصة لمساعدة الشركات على حماية عملياتها وبياناتها.