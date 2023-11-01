شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معظم بورصات الخليج قبيل قرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج اليوم الأربعاء، مع ترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

ويتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن يثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة على الاقتراض في نطاق يتراوح من 5.25 إلى 5.5 % عندما يعلن قراره مساء اليوم.

ارتفاع في البورصات

ارتفع المؤشر السعودي 1.2 % مع صعود سهم اتحاد عذيب للاتصالات 4.3 % ليواصل مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة عندما أعلنت الشركة عن زيادة حادة في أرباحها الفصلية.

وزاد سهم العربية للأنابيب عشرة % ليكون أكبر الأسهم الرابحة على المؤشر بعد أن أعلنت الشركة أيضا عن قفزة في أرباح الربع الثالث.

وفي دبي، أغلق المؤشر الرئيسي على ارتفاع 0.4 % مدعومًا بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارات، 1.8 %، وارتفع مؤشر أبوظبي 0.9 %.

كما أغلق المؤشر القطري على ارتفاع 0.6 % مع صعود سهم صناعات قطر 1.1 %.