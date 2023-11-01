شكرا لقرائتكم خبر عن العراق..إيرادات النفط الخام تتجاوز 9.6 مليار دولار الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت إحصائية رسمية عراقية مساء اليوم الأربعاء، أن مبيعات النفط الخام العراقي للشهر الماضي حققت إيرادات مالية تجاوزت 9 مليارات و669 مليون دولار.

وذكر بيان لوزارة النفط العراقية أن متوسط صادرات النفط الخام لشهر أكتوبر الماضي تجاوزت سقف ثلاثة ملايين و533 ألف برميل يوميا، فيما كان سعر برميل النفط العراقي أكثر من 88 دولارا.

مصدر النفط

أوضح البيان أن جميع صادرات النفط الخام العراقية هي من حقول وسط وجنوبي البلاد.

ومنذ شهر مارس الماضي، توقفت صادرات العراق النفطية من حقول كركوك وإقليم كردستان بمعدل 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب تصدير النفط إلى ميناء جيهان التركي، بسبب تضرر جزء من مسار الأنبوب جراء الزلزال الذي ضرب المدن التركية.