شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق تعاملاتها على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 16 مليار جنيه ليصل إلى 520ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 9ر9 مليارات جنيه.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 52ر0%، مسجلاً 38ر22433 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 47ر0%، ليصل إلى 41ر4305 نقاط.

البورصة المصرية

امتدت التراجعات إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي فقد نحو 49ر0% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 99ر6444 نقطة.