تحقيقات مع «تسلا» بسبب عدم كفاءة البطارية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

تحقق وزارة العدل الأمريكية في نطاق سيارات تسلا الكهربائية بعد ظهور تقارير تفيد بأن الشركة كانت تعتمد على أرقام مبالغ فيها، وفي المستندات المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة، قالت «تسلا» إنها «تلقت طلبات للحصول على معلومات، بما في ذلك مذكرات الاستدعاء من وزارة العدل، فيما يتعلق ببعض الأمور المرتبطة بالمنافع الشخصية والأطراف ذات الصلة ومجموعة المركبات وقرارات الموظفين».

وبحسب موقع The Verge الأمريكي، ففي وقت سابق من هذا العام، ذكرت وكالة رويترز أن شركة تسلا تلقت الكثير من شكاوى العملاء حول النطاق لدرجة أنها أنشأت «فريق تحويل» خاصًا لإلغاء مواعيد الخدمة الخاصة بهم، كان العملاء غاضبين من أن سيارات تسلا الخاصة بهم كانت أقل بكثير من النطاق المعلن عنه، وأحيانًا بما يصل إلى نصف عدد الأميال التي كان من المفترض أن تقطعها بشحن كامل.

وبحسب رويترز، لم يكن هناك أي خطأ في بطارية السيارة. وبدلاً من ذلك، زُعم أن شركة تسلا قد أنشأت برنامجًا للتلاعب في تقديرات نطاق القيادة لإظهار صورة أكثر وردية، وأدى ذلك إلى قيام آلاف العملاء بالسعي للحصول على مواعيد صيانة لمعرفة المشكلة في سياراتهم، ولكن نظرًا لأن السيارة كانت تعمل على النحو المنشود، فقد قام فريق تحويل تسلا ببساطة بإلغاء جميع المواعيد.