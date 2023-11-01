شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال أكتوبر على رأسها "العقارات" بنسبة 28.1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر أكتوبر، على رأسها العقارات بنسبة 28.1%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 26%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 21%، وصعد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 15.8%، وقفزت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمنسوجات والسلع المعمرة، والبنوك بنسبة 14.3%، 13.3%، 11.2%، على التوالي، وزاد قطاعا خدمات النقل والشحن، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 10.9%، 10.7%، على التوالي.

وقفزت قطاعات الخدمات التعليمية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 9%، 8.8%، 8.4%، على التوالي، ثم قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.6%، 2.7%، على التوالي، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.7%، فيما تراجع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 4.5%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 11.78% ليغلق عند مستوى 22550.65 نقطة، خلال جلسات شهر أكتوبر، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 14.29% ليغلق عند مستوى 4325.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 14.77% ليغلق عند مستوى 6476.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 13.80% ليغلق عند مستوى 27701.87 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 6.21% ليغلق عند مستوى 5171.52 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 161.9 مليار جنيه خلال جلسات شهر أكتوبر المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.536 تريليون جنيه، بنسبة نمو 11.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 915 مليار جنيه إلى 1.053 تريليون جنيه، بنسبة نمو 15.1%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 260.8 مليار جنيه إلى 302.3 مليار جنيه بنسبة نمو 15.9%.