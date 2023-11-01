شكرا لقرائتكم خبر عن «روسال» الروسية تنقل مقرها الدولي من سويسرا إلى دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: هشام مدخنة

ذكرت شركة صناعة الألمنيوم الروسية «روسال إنترناشونال» أنها نقلت المقر الرئيسي لعملياتها التجارية الدولية من سويسرا إلى دبي، بعد تراجع مبيعاتها في أوروبا بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو نتيجة الحرب في أوكرانيا.

وقالت الشركة: «إنه سيتم أيضاً نقل مقر المبيعات الدولية والخدمات اللوجستية إلى دبي، في حين سيقتصر نشاط مقرها التجاري السابق في سويسرا على إدارة المبيعات الأوروبية، وسيكون تابعاً مثل باقي مكاتب المبيعات الإقليمية للمقر الرئيسي في دبي».

يُذكر أن دبي لا تزال تجذب شركات سلع روسية في قطاعات مختلفة، مثل شركة «يوروكيم» للأسمدة، بالإضافة إلى أكبر منتج ومصدر للنيكل والبلاديوم في العالم «نورليسك نيكل».