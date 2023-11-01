الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع قبل قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

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دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع قبل قرار «الاحتياطي الفيدرالي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسواق الأوروبية، الأربعاء، مع انتظار المستثمرين القرار المقبل بشأن سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأغلق مؤشر «ستوكس 600» مرتفعاً بنسبة 0.7%، مواصلاً الزخم الإيجابي منذ بداية الأسبوع على الرغم من خروجه من أسوأ أداء شهري له منذ سبتمبر/ أيلول 2022.

وارتفع مؤشر «داكس» الألماني 0.76%، وصعد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.28%، وأضاف مؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.68%.

وارتفعت أسهم التجزئة بنسبة 1.7%، بعد أن رفعت مجموعة الملابس والأدوات المنزلية البريطانية «نيكست» توقعاتها للأرباح للمرة الرابعة في ستة أشهر.

وفي الوقت نفسه، انخفضت أسهم أستون مارتن بما يصل إلى 13%، بعد أن سجلت شركة صناعة السيارات الفاخرة خسارة فصلية أكبر من المتوقع وخفضت الحجم المستهدف. (وكالات)

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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