مشروع مدينة طبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - متقدمة طرحته أمانة منطقة جازان أمام المستثمرين والقطاع الخاص، بضاحية الملك عبدالله بمدينة جيزان.

وتبلغ مساحة المدينة الطبية التي تتكامل مع القطاع الصحي بالمنطقة، 510.925.39 مترا مربعا.

وأشارت الأمانة إلى أن المشروع يضم برجا طبيا، وعيادات متخصصة، ومركزا للتأهيل، ومبنى للمستشفى الرئيس، ومجمعا تعليميا طبيا متكاملا، وفندقا ومركزا تجاريا، ومجمعا سكنيا.

ودعت الأمانة الراغبين في الدخول للمنافسة على الفرصة الاستثمارية، والاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر تطبيق الاستثمار البلدي «فرص»، أو الرابط https://furas.momra.gov.sa/.