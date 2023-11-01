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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» شارك في معرض ريستاتكس العقاري بجناح تعريفي عن دور المركز الرئيس وخدماته التي يقدمها في أنشطة البيع والتصفية التي تهدف إلى تسريع عمليات التصفية من خلال إسناد الأعمال فنيا إلى القطاع الخاص، كما يقدم الجناح عرضا مرئيا عن أبرز إنجازات المركز منذ إنشائه حتى هذا العام الجاري.

وأشار الرئيس التنفيذي للمركز حسين الحربي إلى أن الهدف من مشاركة المركز إبراز إنجازاته واستعراض مراحل التصفية التي يعمل عليها، إضافة إلى استقطاب مزودي الخدمات في المنطقة وتهيئة التسجيل في منصة المركز، والاطلاع على الفرص التي يتم العمل عليها، وبناء علاقات استراتيجية مع الجهات ذات العلاقة في القطاع العقاري وجميع القطاعات التي ترتبط بأعمال المركز مباشرة لتبادل الخبرات والمعرفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

ويقيم إنفاذ مزادا لعرض 17 فرصة نوعية استثمارية، وذلك في 2 نوفمبر 2023م الذي يعد أحد أكبر المزادات العقارية بالمنطقة الشرقية.