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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت النسخة الأولى من معرض «كلاسي إكسبوا 2023» بحضور نائب رئيس غرفة جدة عماد العبود، ونائب غرفة مكة المكرمة سلطان أزهر، وأمين عام غرفة حائل عبدالعزيز الفاضل، وذلك في مركز جدة سوبر دوم.

وشارك في المعرض أكثر من 100 علامة تجارية محلية وخليجية وعالمية، من شركات المجوهرات والأزياء والعطور، إضافة إلى متخصصين وخبراء في مجال المجوهرات والمصوغات، وعدد من عارضي ومصممي ومصممات الأزياء، ورواد ورائدات الأعمال السعوديين.

كما ضم معرض كلاسي، 3 معارض متخصصة في مكان واحد، شملت معرضا مختصا في الحلي والمجوهرات، ومعرضا مختصا في عالم الأزياء، ومعرضا متخصصا في الروائح والمنتجات العطرية.