شكرا لقرائتكم خبر غرفة جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت النسخة الأولى من معرض «كلاسي إكسبوا 2023» بحضور نائب رئيس غرفة جدة عماد العبود، ونائب غرفة مكة المكرمة سلطان أزهر، وأمين عام غرفة حائل عبدالعزيز الفاضل، وذلك في مركز جدة سوبر دوم.
وشارك في المعرض أكثر من 100 علامة تجارية محلية وخليجية وعالمية، من شركات المجوهرات والأزياء والعطور، إضافة إلى متخصصين وخبراء في مجال المجوهرات والمصوغات، وعدد من عارضي ومصممي ومصممات الأزياء، ورواد ورائدات الأعمال السعوديين.
كما ضم معرض كلاسي، 3 معارض متخصصة في مكان واحد، شملت معرضا مختصا في الحلي والمجوهرات، ومعرضا مختصا في عالم الأزياء، ومعرضا متخصصا في الروائح والمنتجات العطرية.
كانت هذه تفاصيل خبر غرفة جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.