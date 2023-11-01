شكرا لقرائتكم خبر أمانة العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة سوق مركزي «هايبر ماركت» بمخطط العسيلة بمكة المكرمة.
وأوضحت الأمانة أن الفرصة الاستثمارية، تتمثل في إنشاء وتشغيل وصيانة السوق المركزي، وذلك على مساحة تقدّر بــ 1,050.92 م2، مشيرة إلى أن مدة العقد سيمتد لـ 20 سنة قادمة، وأن آخر موعد للتقديم وفتح المظاريف سيكون بتاريخ 2023/12/27م.
وأشارت الأمانة إلى أن التقديم على الفرصة سيكون عبر الدخول على الموقع الالكتروني أو التطبيق الخاص ببوابة الاستثمار البلدي «فرص».
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة العاصمة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.