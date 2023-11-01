أمانة العاصمة المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة سوق مركزي «هايبر ماركت» بمخطط العسيلة بمكة المكرمة.

وأوضحت الأمانة أن الفرصة الاستثمارية، تتمثل في إنشاء وتشغيل وصيانة السوق المركزي، وذلك على مساحة تقدّر بــ 1,050.92 م2، مشيرة إلى أن مدة العقد سيمتد لـ 20 سنة قادمة، وأن آخر موعد للتقديم وفتح المظاريف سيكون بتاريخ 2023/12/27م.

وأشارت الأمانة إلى أن التقديم على الفرصة سيكون عبر الدخول على الموقع الالكتروني أو التطبيق الخاص ببوابة الاستثمار البلدي «فرص».