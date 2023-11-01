6 منتجات في القائمة الإلزامية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية التي شملت 6 منتجات، منها شاحنة ذات عادم للدخان والورش المتنقلة وشاحنة الإطفاء وسيارة إطفاء الحرائق الكيميائية وسيارة أجهزة التنفس والبيوت المتنقلة، حيث سيبدأ تطبيق هذه القائمة اعتبارا من 1 ديسمبر 2023م.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية، بناء على معايير إدراج المنتجات في القائمة المعتمدة من الهيئة، حيث تأتي في مقدمتها: القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات.

وأوضحت أن إصدار القائمة الإلزامية لمنتجات النقل والخدمات اللوجستية يتوافق مع جهود الهيئة في تفعيل الآليات المحددة من قبل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات؛ مشيرة إلى الدور المحوري الذي ستسهم فيه القائمة بتمكين القطاع؛ حيث إن هناك 8 مصانع لديها القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي المتوقع وصول قيمة إنفاقه 117 مليون ريال سعودي.

ودعت الهيئة المصانع الوطنية المتخصصة في النقل والخدمات اللوجستية إلى تقديم طلبات إدراج منتجات جديدة في القائمة الإلزامية للقطاع، بشرط مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها عبر موقعها الالكتروني؛ حيث تعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناء على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها، إضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إضافتها للقائمة الإلزامية.

القائمة الإلزامية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية

- يبدأ تطبيق القائمة 1 ديسمبر 2023

تشمل 6 منتجات:

شاحنة ذات عادم للدخان.

الورش المتنقلة.

شاحنة الإطفاء.

سيارة إطفاء الحرائق الكيميائية.

سيارة أجهزة التنفس.

البيوت المتنقلة.

- 8 مصانع لديها القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي.- 117 مليون ريال قيمة إنفاق القطاع الحكومي على هذه المنتجات.