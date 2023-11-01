شكرا لقرائتكم خبر «شراكات المياه» تحقق الإغلاق المالي لمشروع رابغ المرحلة الرابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشركة السعودية لشراكات المياه تحقيق الإغلاق المالي لمشروع محطة رابغ (المرحلة الرابعة) المستقلة لتحلية المياه بمنطقة مكة المكرمة بسعة إنتاجية قدرها 600 ألف م3 من المياه المحلاة يوميا وبتكلفة تزيد على 2.5 مليار ريال ليتم بناؤه وتشغيله عبر القطاع الخاص لمدة 25 سنة من تاريخ التشغيل التجاري (الربع الأول من عام 2026)، علما أن التحالف الفائز بالمشروع يتكون من شركة أكواباور ومجموعة المؤيد وشركة الحاج عبدالله علي رضا.

ويخدم المشروع منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بسعة 600 ألف م3 من مياه الشرب يوميا باستخدام تقنية التناضح العكسي، وسيضم المشروع خزانات مياه بسعة 1.2 مليون م3 (بمعدل إنتاج يومين تشغيليين للمشروع) للإسهام في رفع التواجدية والموثوقية لمصادر المياه في المنطقتين.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشركات المياه المهندس خالد بن زويد القريشي، نجاح التحالف في إنهاء إجراءات الإغلاق المالي بالتعاون المشترك مع الممولين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع الذي يسهم في إيجاد فرص عمل للسعوديين ودعم الناتج المحلي لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، مؤكدا أن الوصول إلى هذه المرحلة في المشروع وبدء أعمال الإنشاء يدل دلالة كاملة على ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في المملكة وملائمتها للقطاع الخاص.