شكرا لقرائتكم خبر هيئة الغذاء تعرض على مصنعي الأدوية استراتيجيتها الرابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي، بمصنعي الأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية محليا وعالميا.

ويأتي اللقاء الذي أقيم على هامش ملتقى الصحة العالمي، لرفع كفاءة القطاع وتعزيز الاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي.

وعرضت الهيئة خلال الاجتماع استراتيجيتها الرابعة، ودور القطاع الخاص في المشاركة فيها.

كما أطلعت الحضور على دور فريق الدعم والتطوير «داعم»، الذي يزور المصانع لمساعدتها على تحقيق معدلات الالتزام باللوائح والاشتراطات الفنية المعتمدة لدى الهيئة والممارسات التصنيعية المثالية، لضمان سلامة المنتجات.

وناقش رئيس الغذاء والدواء مع المصنعين أبرز التحديات والحلول، للوصول إلى بيئة استثمارية محفزة تخدم الصناعة والاستثمار بالمملكة، في مجالي الأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية.

يذكر، أن ملتقى الصحة العالمي أقيم بحضور أكثر من 300 شركة عارضة من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية من 29 دولة، وضم معرضا مصاحبا لكل ما يخص الاستثمار في صحة الأفراد والأعمال، والاستثمار في الصحة بمفهوم شامل، ويمثل فرصة نوعية لاستكشاف آلاف المنتجات، ومشاهدة أحدث أجهزة الرعاية الصحية، ويهدف إلى تحفيز الأفراد للاستثمار في صحتهم، واستعراض الفرص الاستثمارية والتجارب النوعية للتحول الذي يشهده القطاع الصحي بالمملكة، وأحدث الاكتشافات والتقنيات والابتكارات والتجارب الطبية المختلفة في مجال الرعاية الصحية العالمية.