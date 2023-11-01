شكرا لقرائتكم خبر بنك التنمية يطلق خدمة هلا ومنصة الادخار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقام بنك التنمية الاجتماعية معرضا تفاعليا يستمر على مدى أيام، يعرف خلاله بمبادرتين جديدتين للادخار، وهما «خدمة هلا ومنصة الادخار».

وتقدم «خدمة هلا» استشارة ادخارية للمستفيدين بعد عرض مجموعة من الأسئلة عبر موقع البنك، وباستخدام الأدوات المساعدة والنماذج الخاصة بالتخطيط المالي التي تساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة، وإعطاء نظرة على حالة الفرد المالية وعرض المنتجات المناسبة له في «منصة الادخار» بحسب المعطيات، وتقييم وقياس عادات الإنفاق والادخار لدى المشتركين، ثم تقديم المنتج الادخاري المناسب بحضور عدد من الشركاء.

وتهدف «خدمة هلا» إلى تحسين تجربة العملاء، وتقديم نظرة شاملة على حالة العميل المالية لتساعده على اتخاذ القرارات المالية الصحيحة، ولتعرفه على منتجات البنك الملائمة حسب المدخلات، ولمساعدة البنك في تطوير منتجات تتلاءم بشكل أفضل مع احتياجات العملاء بشكل عام في المستقبل.

وحال اشتراك عميل بنك التنمية الاجتماعية في البرنامج الادّخاري، يمكنه المشاركة في «مارثون زود»، وهو منافسة سنوية موجهة إلى مشتركي برنامج «زود الادخاري»، ويتم خلال المنافسة قياس سلوك المشترك الادخاري وخلق العادات الإيجابية في حياتهم اليومية؛ خلال «مارثون زود» يتم التعريف بأهمية الادخار في حياة الفرد والمجتمع، وتعزيز ثقافة الادخار والوعي المالي عند المشتركين في الخدمة، وخلق روح المنافسة بين المشتركين بطريقة مبتكرة، وتحفيز المشتركين على الادخار والتخطيط المالي.

ويهدف «مارثون زود» إلى توعية المجتمع بأهمية الادخار، وتعزيز ثقافة الادخار بين المشتركين، وأنه يمكن أن يحل محل الحاجة إلى الاقتراض.

خدمة هلا

استشارة ادخارية للمستفيدين بعد عرض مجموعة من الأسئلة عبر موقع البنك.

استخدام أدوات مساعدة ونماذج تخطيط مالي تساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة.

إعطاء نظرة على حالة الفرد المالية وعرض المنتجات المناسبة له بحسب المعطيات.

تقييم وقياس عادات الإنفاق والادخار لدى المشتركين، ثم تقديم المنتج الادخاري المناسب.

الأهداف: