«دايف بتلر» تدير مركز غوص فئة 5 نجوم بجزيرة سندالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت «نيوم» تعاونها مع «دايف بتلر إنترناشيونال»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الغوص، بهدف تقديم تجارب غوص فاخرة ومغامرات مائية لزوار جزيرة سندالة - وجهة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة في البحر الأحمر - التي ستفتح أبوابها للسياح ابتداء من العام المقبل 2024.

وخلال هذا التعاون، ستتولى «دايف بتلر» إدارة مركز للغوص من فئة 5 نجوم في جزيرة «سندالة»، وهو مركز معتمد من اتحاد مدربي الغوص المحترفين (PADI)، ويوفر مجموعة واسعة من الأنشطة لاستكشاف البيئة البحرية في سندالة بشكل كامل، تشمل الغطس والرحلات البحرية المشوقة عند غروب الشمس.

وتماشيا مع التزام «نيوم» بمبادئ ومعايير الاستدامة، سيستخدم المركز أسطولا متطورا من السفن الكهربائية والهجينة، إضافة إلى المراسي الصديقة للبيئة فقط، وقيادة عمليات الغوص لاستكشاف أكثر من 100 موقع حُددت إمكان استخدامها من الزوار دون أي آثار محتملة على البيئة.

وتوفر «سندالة» لضيوفها بيئة بحرية فريدة وغنية بالتنوع، فهي موطن لأكثر من 1100 نوع من الكائنات البحرية، 15% منها مستوطنة في مياهها، ولا توجد في مكان آخر بالعالم. كما يتم في مياهها وبشكل دائم رصد الأنواع الأكبر حجما، مثل أبقار البحر والسلاحف والدلافين.

وقال كبير التنفيذيين للتطوير الحضري في نيوم، أنتوني فيفيس، «نتطلع إلى إعادة تعريف مفهوم السياحة البحرية الفاخرة، وتقديمها للعالم بأسلوب فريد ومبتكر عبر جزيرة» سندالة»، فهي وجهة جديدة واستثنائية غير مستكشفة في البحر الأحمر الذي يتميز بسحره وجماله الأخاذ، إذ ستوفر سندالة للسياح فصلا جديدا من الأنشطة المستدامة والمتطورة، وفرصة استكشاف الحياة البحرية الغنية على مدار العام، وبأرقى مستويات الفخامة والرفاهية».

من جهته، عد مؤسس «دايف بتلر إنترناشيونال» أليكسيس فنسنت البحر الأحمر أحد أكثر وجهات رياضة الغوص إثارة في العالم، مبينا أنه ستُقَدَّم الخبرات لمساعدة ضيوف جزيرة «سندالة» على اكتشاف عجائب بيئتها البحرية الرائعة، إذ سيُتاح أمام جميع الزوار والسياح إمكان القيام برحلات استكشافية فريدة تحت الماء، مصممة خصيصا حسب خياراتهم، مما يمنحهم أفضل تجارب الاستكشاف البحري.

وصُمِّمَت المرافق والسفن في أسطول «دايف بتلر» بطريقة تسهل على الزوار باختلاف قدراتهم استكشاف سندالة.

وبوصفها البوابة الرئيسة لليخوت القادمة من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر، سيتاح للسفن التي تزور سندالة ـ أيضا ـ فرصة تجربة خدمات الغوص والرياضات المائية المتوافرة.

مما يذكر، أن جزيرة سندالة التي تتسارع فيها وتيرة الأعمال لاستقبال الزوار في 2024، تضم مجموعة من المرافق السياحية الفاخرة، تشمل: فنادق مميزة وناديا للغولف ومرسى بمواصفات عالمية لليخوت الفاخرة، إضافة إلى ناد شاطئي وناد لليخوت ومنتجع صحي، ومركز لرفاه الصحة ومتاجر عالمية، وكثير من المطاعم والمقاهي المتنوعة.

مركز الغوص في جزيرة سندالة