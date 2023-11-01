شكرا لقرائتكم خبر عن منذ 1999.. حالات إفلاس الشركات في السويد تصل لأعلى مستوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حالات إفلاس الشركات في السويد لأعلى مستوياتها خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك منذ بدء تسجيل البيانات خلال عام 1999، بحسب البيانات التي رصدتها وكالة كريديت سيف لجمع البيانات.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن 795 شركة ذات مسؤولية محدودة أعلنت إفلاسها، بارتفاع بنسبة 18% مقارنة بأكتوبر العام الماضي، وبنسبة 77% مقارنة بنفس الشهر من عام 2021.

وصرح هنريك جاكبسون، مدير وكالة كريديت سيف في بيان اليوم الأربعاء" لم نقترب من هذه المستويات المرتفعة من قبل بالنسبة لشهر أكتوبر".

جائحة كورونا

وقال جاكبسون إن الكثير من الشركات التي جرى تأسيسها خلال جائحة كورونا " تواجه الآن عاصفة من تحديات الاقتصاد الكلي".

وارتفعت حالات الإفلاس في قطاع البناء بنسبة 35% حتى الآن هذا العام، يليه قطاع التجزئة بنسبة 32% والقنادق والمطاعم بنسبة 31%.