شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تصدر تقريرها للربع الثالث عن أداء الميزانية للعام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة المالية تقريرها الربعي الثالث لأداء الميزانية للعام 2023، اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة في تقريرها، إن نفقات ميزانية الدولة خلال الربع الثالث من 2023، بلغت 294 مليار ريال، فيما الإيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها بلغت 111 مليار ريال.

وأوضح التقرير، إن الإيرادات النفطية خلال الربع الثالث من 2023، بلغت 147 مليار ريال، فيما بلغ الدين العام خلال الفترة نفسها 990 مليار ريال.

الاقتصاد السعودي

كان وزير المالية، محمد الجدعان، توقع أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي في السعودية بنسبة 6% بنهاية العام الحالي، وبنفس النسبة في 2024، مشيرا إلى أن الناتج المحلي غير النفطي نما بنسبة 6.1% في الربع الأخير. وقال الجدعان خلال جلسة التوازن بين تعزيز الاقتصادات ونمو التجارة الدولية في مبادرة مستقبل الاستثمار: إن السعودية لديها ناتج نفطي وغير نفطي، فيما ن

ركز في رؤية 2030 على تنويع الاقتصاد خارج قطاع النفط، إذ ننظر للناتج المحلي غير النفطي الذي كان وما زال يتزايد، ونسعى لنرى ذلك مستمرا على المدى المتوسط.