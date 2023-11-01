شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزون النفط الخام والبنزين في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع مخزون النفط الخام والبنزين وتراجع مخزون الديزل خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 27 أكتوبر الماضي.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزون النفط الخام ارتفع بمقدار 774 ألف برميل إلى 9ر421 مليون برميل في الوقت نفسه ارتفع معدل تشغيل مصافي النفط في الولايات المتحدة بمقدار 2ر0 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع السابق.

النفط في أمريكا

ارتفع مخزون البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 100 ألف برميل إلى 5ر223 مليون برميل في حين تراجع مخزون الديزل بمقدار 800 ألف برميل إلى 3ر111 مليون برميل.