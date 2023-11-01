شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الأمريكي يبقى أسعار الفائدة دون تغيير /عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، إلا أنه ترك الباب مفتوحا أمام زيادة تكاليف الاقتراض مجددًا في بيان لسياسته أقر فيه بقوة الاقتصاد الأمريكي، وأشار إلى الأوضاع المالية الأصعب التي تواجهها الشركات والأسر.

وقالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تضع سياسات البنك المركزي الأمريكي في بيان بعد الاجتماع: "من المرجح أن تؤثر الظروف المالية والائتمانية الأكثر صرامة على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم".

نمو اقتصادي متواصل

في الوقت ذاته أكدت اللجنة أن الاقتصاد يواصل النمو بوتيرة قوية، ولا يزال سوق الوظائف قويًا أيضًا، على الرغم من ضعفه في الأشهر الأخيرة. وأضاف أن التضخم لا يزال مرتفعا.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 11 مرة منذ العام الماضي في أسرع وتيرة تشديد منذ أوائل الثمانينيات.