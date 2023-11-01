شكرا لقرائتكم خبر عن «البنوك» تعزز انتعاش الأسهم في أولى جلسات نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أضافت الأسهم الإماراتية مكاسب جديدة في أول تعاملات شهر نوفمبر/ تشرين الثاني مع صعود جماعي لأسهم البنوك القيادية، ليرتفع سوق دبي 0.4% إلى مستوى 3892.55 نقطة، فيما ارتفع سوق أبوظبي 0.9% عند 9429.32 نقطة.

وجاء ذلك على وقع استمرار ظهور البيانات المالية للشركات مع ارتفاع سهم «اتصالات إي آند» 2% إلى مستوى 18.84 درهم بعد تحقيق المجموعة نمواً في صافي أرباح التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 4.6% إلى 7.7 مليار درهم.

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كما سجل سهم شركة الدار العقارية صعوداً قوياً بنسبة 4.62% إلى مستوى 5.44 درهم بالتزامن مع ارتفاعات أسهم «الإمارات دبي الوطني» 1.77% إلى 17.25 درهم و«دبي الإسلامي» 1.29% عند 5.47 درهم، و«أبوظبي الأول» 2.5% إلى 13 درهماً و«أبوظبي التجاري» 2.12% عند مستوى 8.2 درهم و«أبوظبي الإسلامي» 3.11% إلى 10.62 درهم.

وشهد سوق دبي المالي صفقة كبيرة على أسهم «الخليج للملاحة» بما يعادل 2.1 مليون سهم بسعر 7.15 درهم للسهم، وبقيمة إجمالية بلغت 15 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 1.36 مليار درهم، منها 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي، و298.38 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 339.4 مليون سهم، توزعت بواقع 214 مليون سهم في أبوظبي، و125 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 46 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 42 شركة، وجاء ذلك عن طريق تنفيذ 8470 صفقة.

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سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والعقار والاتصالات والطاقة والمرافق.

وفي قطاع المالية ارتفعت أسهم «ملتيبلاي» 4.12% و«العالمية القابضة» 0.08%، كما ارتفع في العقار سهم «إشراق» 3.91% و«منازل» 2.76% مع استقرار «رأس الخيمة العقارية» من دون تغيير.

وصعد في قطاع الطاقة سهم «أدنوك للحفر» 4.4% و«دانة غاز» 0.37% مقابل نزول «أدنوك للغاز» 1.56% واستقرار «أدنوك للتوزيع» من دون تغيير.

وانخفض في الصناعة سهم «ألفا ظبي» 0.53% و«أدنوك للإمداد» 0.3% مقابل ارتفاع «موانئ أبوظبي» 1.17% و«الجرافات البحرية» 8.84% و«كيو» 2.27% و«حديد الإمارات-أركان» 2.2% مع ارتفاع أرباح الشركة إلى 387.6 مليون درهم في 9 شهور. وزاد في قطاع المرافق سهم «طاقة» 1.32%.

سوق دبي

بدوره، ارتفع مؤشر سوق دبي معززاً بارتفاعات أسهم المالية والمرافق والعقار.

وفي قطاع المالية، صعد «أملاك» 0.62% و«شعاع كابيتال» 3% مقابل نزول «جي إف إتش» 0.1% واستقرار «دبي المالي».

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وارتفع في العقار سهم «إعمار للتطوير» 0.48% و«الاتحاد العقارية» 2.72% مقابل نزول «ديار» 0.17% و«إعمار العقارية» 0.29% فيما استقر «تيكوم» من دون تغيير.

وعلى صعيد الصناعة، ارتفع «العربية للطيران» 0.76% و«أرامكس» 0.43% مقابل نزول «الخليج للملاحة» 0.55% و«سالك» 1.56% مع استقرار «دبي للاستثمار».

وارتفع في المرافق «ديوا» 0.42% و«تبريد» 1.71% مقابل نزول «إمباور» 0.55%.

توجه السيولة

وتصدر تداولات سوق أبوظبي سهم «العالمية القابضة» بقيمة 2018.4 مليون درهم مغلقاً عند مستوى 399.9 درهم، تلاه «ألفا ظبي» بسيولة قدرها 102.7 مليون درهم وصولاً إلى سعر 18.78 درهم و«ملتيبلاي» بتداولات ب90.18 مليون درهم مغلقاً عند 3.54 درهم و«الدار» باستقطابه 80 مليون درهم، ليغلق عند 5.44 درهم.

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وفي سوق دبي، تصدر إعمار العقارية ب108.9 مليون درهم مغلقاً عند 6.67 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بتداولات قدرها 38.3 مليون درهم وأقفل عند سعر 17.25 درهم، ثم «دبي الإسلامي» بسيولة ب26.2 مليون درهم وصولاً إلى سعر 5.47 درهم و«الخليج للملاحة» بتداولات ب17.78 مليون درهم مغلقاً عند 7.16 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 48.26 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجه المستثمرون العرب نحو البيع بصافي استثمار بلغ 10.10 مليون درهم محصلة بيع، وكذلك فعل الخليجيون ب2.5 مليون درهم والمواطنون ب35.8 مليون درهم.

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وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 9.26 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجه العرب والأجانب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 8 ملايين درهم محصلة بيع المواطنين، و614,8 ألف درهم فقط محصلة بيع العرب و591.4 ألف درهم محصلة بيع الأجانب.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 64.36 مليون درهم محصلة شراء، منها 56 مليون درهم محصلة شراء في سوق أبوظبي، و8.3 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

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وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 64.36 مليون درهم محصلة بيع، منها 56 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي و8.3 مليون درهم محصلة بيع في دبي.