شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل "سبل" لجائزة أفضل مكتب مشاريع في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تأهلت مؤسسة البريد السعودي "سبل" للمنافسة على لقب أفضل مكتب إدارة مشاريع في العالم، وذلك بعد حصولها على جائزة أفضل مكتب إدارة مشاريع على مستوى قارة آسيا والمحيط الهادئ من قبل (تحالف مكاتب إدارة المشاريع العالمي) (PMOGA).

ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه الذي تحققه جهة حكومية سعودية، من ناحية تطبيق أفضل الممارسات والإستراتيجيات والمنهجيات الخاصة بمكتب إدارة المشاريع.

إنجازات متتالية

كما يعد الحصول على هذه الجائزة التي ستقدم من مكتب إدارة المشاريع العالمية خلال الحفل السنوي الذي سيقام في الرابع من ديسمبر 2023 بمدينة باريسلتوزيع، الأول من نوعها على مستوى القارة ويعكس تطبيقًا والتزامًا بأعلى معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات، وتحسين أداء المشاريع, لتمكين التحول والدعم المستمر والذي كان له دور كبير في تحقيق البريد السعودي "سبل" العديد من الجوائز.

ويتوج هذا الإنجاز سلسلة من الإنجازات السابقة لسبل، ويعكس سعيها الحثيث لتطوير الأفراد والأقسام المختلفة التي تندرج تحت منظومتها لمواكبة أحدث وأفضل الممارسات في جميع الخدمات والمنتجات وأساليب الإدارة وتنفيذ الأعمال والإشراف عليها وتقديمها للعالم، ما من شأنه دعم وتشجيع القطاعات المختلفة للارتقاء بجودة الأعمال وإدارتها على جميع الأصعدة، وتمكين خطة تحول المملكة العربية السعودية إلى مركز لوجستي عالمي في إطار رؤية المملكة 2030.