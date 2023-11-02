شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب تراجع عجز الميزان التجارى فى أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أغسطس 2023، أسباب تراجع قيمة العجز فى الميزان التجاري على الرغم من تراجع فى الصادرات المصرية فى هذا الشهر، حيث انخفضت قيمة الواردات بنسبة 14٪، حيث بلغت 7.24 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 8.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وقالت بيانات النشرة، إن الانخفاض يرجع إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع، وأهمها "منتجات البترول بنسبة 0.7%، البترول الخام 42.6%، قمح بنسبة 29.8%، لدائن باشكالها الأولية بنسبة 44.8%، فيما ارتفعت قيمة بعض الواردات خلال شهر أغسطس الماضي، وأهمها المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 15.9%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.4%، وسيارات ركوب بنسبة 124.4٪، ونحاس ومصنوعاته بنسبة 53.7%.

وانخفضت قيمة الصـادرات بنسبة 1.9٪، حيث بلغت 3.36 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 3.43 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 61.5%، وأسمدة بنسبة 44.2٪، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 7.3٪، سجاد وكليم بنسبة 4.8٪.

وفى المقابل، ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها "بترول خام بنسبة 70.6%، وملابس جاهزة بنسبة 5.8٪، وعجائن ومحضرات غذائية بنسبة 42.8%، وفواكة طازجة بنسبة 29.3٪.

وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 3.88 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 4.99 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدره 22.3٪.