شكرا لقرائتكم خبر عن «انفستكورب» تحدد النطاق السعري بين 1.9 و2.3 درهم للسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي، المتخصصة في خدمات رأس المال وتمويل رأس المال في مجال الاستثمارات البديلة، عن النطاق السعري وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأكدت الشركة نية طرح 643,000,000 من الأسهم العادية بقيمة اسمية 0.50 دولار (بما يعادل 1,84 درهم) لكل سهم، والتي تمثل حوالي 29.34% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة بما في ذلك الأسهم الجديدة (كما هو موضح أدناه) وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.90 درهم إلى 2.30 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن قيمة الأسهم تتراوح 4,16 مليار درهم إلى 5,04 مليار درهم (أي ما يعادل 1,13 مليار دولار إلى 1,37 مليار دولار)، بعائد توزيعات أرباح عن الأسهم ضمني بنسبة تتراوح بين 8.4% و9.9% عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.

والتزمت شركة ’آي في سي‘ للاستثمارات الاستراتيجية باتفاقية استثمار أساسي والتي بموجبها تلتزم بشراء أسهم الطرح في الطرح العام بسعر الطرح النهائي. ودفع حوالي 250 مليون دولار في الاكتتاب العام.

وبدأ الاكتتاب للمستثمرين المحترفين من الشريحة الأولى والشريحة الثانية، 2 نوفمبر 2023 ويغلق في تاريخ 8 نوفمبر 2023 للمستثمرين المحترفين من الشريحة الأولى ويغلق الاكتتاب في تاريخ 9 نوفمبر 2023 للمستثمرين المحترفين من الشريحة الثانية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن السعر النهائي في تاريخ 10 نوفمبر 2023، وأن يكون الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في تاريخ 17 نوفمبر 2023.

تفاصيل النطاق السعري

تم تحديد النطاق السعري لأسهم طرح الشركة بين 1.9 درهم إلى 2.3 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن قيمة الأسهم تتراوح 4,16 مليار درهم إلى 5,04 مليار درهم بهدف توزيعات أرباح ضمنية عن الأسهم بنسبة تتراوح بين 9.9% و8.4%. عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2023.

وبناءً على هذا النطاق السعري، فإن الشركة تتوقع أن يتراوح إجمالي عائدات بيع الأسهم الجديدة بين 610.9 مليون درهم (أي ما يعادل 166.3 مليون دولار) و739.5 مليون درهم (أي ما يعادل 201.3 دولار)، ولذلك تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح عن الأسهم للعام 2024 تتراوح كحد أدنى بين 411.7 مليون درهم (أي ما يعادل 112.1 دولار) و422.0 مليون درهم (أي ما يعادل 114.9 مليون دولار)، وهذا يعادل 8% من على أساس إجمالي صافي الأرباح البالغة 4,536 مليون درهم (1,23 مليار دولار) كما في تاريخ 1 يوليو 2023،بزيادة من العائدات الأولية التي تم جمعها في الطرح.

وتعتزم الشركة إصدار وبيع 321,500,000 سهم من الأسهم الجديدة، وسوف تبيع شركة إنفستكورب اس إيه 321,500,000 سهم من أسهم البيع التي سوف يتم طرحها من قبل المساهم البائع، وسوف تشكل الأسهم في مجملها أسهم الطرح. تحتفظ الشركة والمساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرهم المطلق ووفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي حال بيع جميع الأسهم المعروضة، سيتراوح حجم الطرح بين 1,22 مليار درهم إلى 1,47 مليار درهم (أي ما يعادل 332.7 مليون دولار إلى402.7 مليون دولار )، ومن المتوقع ان يتم الإعلان عن السعر النهائي في تاريخ 10 نوفمبر 2023.

تفاصيل الاكتتاب

وبحسب إعلان الشركة في تاريخ 24 أكتوبر 2023، فيما يلي تفاصيل الاكتتاب:

ويتم تخصيص نسبة 5% من أسهم الطرح، ويكون الاكتتاب فيها على أساس تناسبي يتم طرحها للمستثمرين المحترفين وفق تعريف هيئة الاوراق المالية والسلع المتعلق بالمستثمرين المحترفين (الشريحة الأولى) وعلى النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13ر.م لسنة 2021 (بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر).

ويتم تخصيص نسبة 95% من أسهم الطرح للمستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية).

سوف تبدأ فترة الاكتتاب للمستثمرين المحترفين من الشريحة الأولى والثانية 2 اليوم في 2 نوفمبر 2023 وتستمر للشريحة الأولى حتى تاريخ 8 نوفمبر 2023، وتنتهي فترة الاكتتاب للشريحة الثانية في تاريخ 9 نوفمبر 2023.

وسوف يتم إرسال إخطارات التخصيص من خلال رسائل نصية إلى المكتبين الذين تمت الموافقة على طلبات الاكتتاب الخاصة بهم من الشريحة الأولى في تاريخ 14 نوفمبر 2023، كما تبدأ عملية رد مبالغ الاكتتاب الفائضة مع الأرباح المترتبة عليها الخاصة بالشريحة الأولى في تاريخ 14 نوفمبر 2023

ومن المتوقع أن يتم استكمال الطرح وقبول الإدراج في موعد لا يتجاوز 17 نوفمبر 2023، رهنًا بأوضاع السوق المواتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

تم تعيين شركة مويلس اند كومباني المملكة المتحدة شركة ذات مسؤولية محدودة فرع مركز دبي المالي العالمي كمستشار مالي مستقل للمساهم البائع.

تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين دوليين مشتركين وكمديري سجل مشتركين كما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع. كبنوك تلقي الاكتتاب الرئيسيين المشتركين، وتعيين بنك المارية المحلي وبنك المشرق ش.م.ع. كبنوك تلقي الاكتتاب.

المستثمرون الأساسيون

وبحسب إعلان الشركة في تاريخ 24 أكتوبر 2023، فقد أبرمت إنفستكورب كابيتال والمساهم البائع اتفاقية استثمار أساسي مع شركة ’آي في سي‘ للاستثمارات الاستراتيجية «المستثمر الأساسي»، وهي شركة ذات غرض خاص تهدف إلى خدمة مستثمري إدارة ثروات محددين، والتي بموجبها تلتزم بشراء أسهم الطرح في الطرح العام بسعر الطرح النهائي. وقد التزم المستثمر الأساسي بدفع حوالي 250 مليون دولار أمريكي في الاكتتاب العام.

«آي في سي» للاستثمارات الاستراتيجية هي شركة ذات غرض خاص تهدف إلى خدمة مستثمري إدارة ثروات محددين، ومستثمر بارز في أبوظبي.

آلية الاستقرار السعري

فيما يتعلق بالطرح العام سوف تعين الشركة والمساهم البائع مدير استقرار سعري («مدير الاستقرار السعري»)، الذي يجوز له لأغراض الاستقرار السعري، الدخول في صفقات الاستقرار السعري بهدف دعم سعر السهم في السوق، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الامارات، بما في ذلك كتيب القواعد التشغيلية لسوق أبوظبي للأوراق المالية الصادر بموجب قرار مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية رقم (4/2/2022) بتاريخ 3 مارس 2022 («قواعد سوق أبوظبي للأوراق المالية»). سوف يتم تعيين مدير الاستقرار السعري لفترة زمنية تبدأ من تاريخ تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يومًا من ذلك التاريخ («مدة الاستقرار السعري») (حسب المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب للطرح العام)، على أن يتم تنفيذ كافة صفقات الاستقرار السعري بما يتفق مع قواعد سوق أبوظبي للأوراق المالية. ووفقًا للمادة (3) من الباب 15 من قواعد سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما سوف يُفصح مدير الاستقرار السعري إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية عن نطاق وتفاصيل جميع صفقات الاستقرار السعري التي يتم تنفيذها فيما يتعلق بالطرح العام.

كجزء من الطرح العام، سوف يبيع المساهم البائع 83,969,565 سهمًا من أسهم الطرح (أسهم الاستقرار السعري) وسيتم تخصيص تلك الأسهم للمستثمرين كجزء من عملية التخصيص الاعتيادية للطرح. وسوف يستخدم مدير الاستقرار السعري عوائد بيع الأسهم الإضافية لشراء عدد من الأسهم خلال مدة الاستقرار السعري بحد أقصى عدد أسهم الاستقرار السعري بسعر يساوي أو يقل عن سعر الطرح النهائي. وفي حال عدم قيام مدير الاستقرار السعري بشراء أي أسهم، سوف تبقى أسهم الاستقرار السعري مخصصة بالكامل، وفي نهاية فترة الاستقرار السعري، سوف يعيد مدير الاستقرار السعري إلى المساهم البائع أسهم الاستقرار السعري التي تم شراؤها من السوق بموجب صفقات الاستقرار السعري و/أو أي جزء متبقً من العوائد التي لم يتم استخدامها في تنفيذ عمليات شراء الأسهم خلال مدة الاستقرار السعري، بالإضافة إلى أي فائدة تراكمت على تلك المبالغ. وسوف تكون أسهم الاستقرار السعري متساوية في الحقوق والالتزامات مع جميع الأسهم في كافة النواحي، بما في ذلك الحق في الأرباح وأي توزيعات أخرى معلنة أو مقدمة أو مدفوعة بشأن الأسهم، ويتم شراء أسهم الاستقرار السعري بنفس الشروط والأحكام التي يتم بها إصدار أسهم الطرح أو الاكتتاب بها، وسوف تكون من نفس فئة الأسهم الأخرى.

لن يكون لأي من مديري الاكتتاب المشتركين، أو مديري السجل المشتركين، أو المستشارين (حسب ما ورد في نشرة الاكتتاب للطرح العام)، أو المستشار المالي، أو مسؤوليهم، أو أعضاء مجلس إدارتهم، أو موظفيهم، أو وكلائهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيما يتعلق بصفقات الاستقرار السعري الواردة أعلاه ولن يحصلوا على أي فائدة أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة من صفقات الاستقرار السعري وسوف يتم تنفيذ عملية الاستقرار السعري بشكل حصري من قبل مدير الاستقرار السعري.