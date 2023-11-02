شكرا لقرائتكم خبر عن «سبينيس» تبدأ إجراءات طرح أسهمها للاكتتاب العام في دبي 2024 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجه سلسلة متاجر البقالة «سبينيس» لاكتتاب عام أولي في دبي وعلى وشك تعيين بنوك محلية وعالمية للإشراف عليه.

ومن المقرر أن تقوم إدارة سلسلة المتاجر بتكليف كلٍ من بنك أوف أمريكا، الإمارات دبي الوطني كابيتال، اتش اس بي سي، لمتابعة الإدراج المحتمل والذي قد يتم في العام المقبل، وفقاً لمصادر أفادت بلومبيرغ.

ويقوم «روتشيلد وشركاه» بتقديم المشورة بشأن الطرح العام الأولي، فيما قد ينضم لاحقاً المزيد من البنوك.

وتمتلك سبينيس متاجر في أكثر من 65 موقعاً في جميع أنحاء الإمارات، وفقاً لموقع الشركة الإلكتروني، بجانب مواقع في سلطنة عمان. (بلومبيرغ)