شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السبائك الذهب فى مصر اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار سبائك الذهب بالسوق المصري، اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023، وسجلت أوزان السبائك الذهب من جرام إلى مائة جرام هبوط طفيف في تداولات اليوم، وخلال السطور التالية نرصد تطورات أسعار سبائك الذهب بالسوق المصرية. أسعار السبائك الذهب من جرام إلي 100 جرام:

أسعار السبائك الذهب من جرام إلي 100 جرام: سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 2931 جنيها بدون مصنعية سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7327 جنيها. سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 14655 جنيها. سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 29310 جنيها. سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 58620 جنيها. سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 91154 جنيها. سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 146550 جنيها. سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 293100 جنيه. مصنعيات سبائك الذهب في مصر

مصنعيات سبائك الذهب في مصر مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 67 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 66 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات أصبحت 60 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات بلغت 60 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جراما بلغت 56 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام بلغت 56 جنيهًا.

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