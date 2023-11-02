شكرا لقرائتكم خبر عن «ويز إير» تبدأ عملياتها من مبنى المسافرين (أ) في «أبوظبي الدولي» الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «ويز إير أبوظبي» تشغيل أول رحلاتها من مبنى المسافرين (أ) في مطار أبوظبي الدولي الجديد، الذي سيدعم خطط الشركة للنمو وتوسيع العمليات وتوفير تجربة سفر سلسة تلبي الطلب المتزايد من المسافرين.

وسيضمن مبنى المسافرين (أ) تجربة متميزة للمسافرين من خلال دعم الربط بين الوجهات والأعمال والتجارة والسفر، كما سيعزز من منظومة النقل الجوي المحلية لتمكينها من تنمية أعداد الزوار الإقليميين والدوليين القادمين إلى الإمارة للتعرف إلى ما توفره من فنون وعادات وتقاليد وضيافة.

واحتفت الشركة بالانتقال إلى المبنى الجديد من خلال إطلاق أول رحلاتها من أبوظبي إلى مطار سفنكس الدولي في القاهرة، حيث سيوفر المسار الجديد تجربة سفر مباشرة وسلسة بأسعارٍ مقبولة للسياح وسكان دولة الإمارات ومصر والمنطقة.

إنجاز كبير

قال يوهان إيدهاغن، المدير الإداري للناقلة: «يعتبر الانتقال إلى المبنى الجديد وإطلاق المسار الجديد إلى سفنكس في القاهرة إنجازاً كبيراً ضمن خططنا للنمو على صعيد تعزيز مساهمتنا بوصفنا لاعباً أساسياً في نمو قطاع النقل الجوي في أبوظبي وتعزيز مكانة الإمارات باعتبارها بوابة ومركزاً عالمياً للنقل الجوي، إذ سنواصل البناء على خططنا الطموحة وتوسعة شبكتنا إلى وجهات متميزة، لنضمن معاً ربط إمارة أبوظبي بالعالم بشكلٍ أكبر».

خطط سياحية

فيما قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لمطارات أبوظبي: «نسعى من خلال إطلاق عمليات مبنى المسافرين (أ) بمطار أبوظبي الدولي إلى تعزيز البنى التحتية المساهمة في دعم الشركات الوطنية للنمو وتحقيق خطط الإمارة الاستراتيجية لاستقطاب السياح إلى أبوظبي».