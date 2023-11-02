شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يلمع بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب الخميس، بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير ووسط تزايد رهانات المستثمرين على أن البنك المركزي، ربما وصل لنهاية هذه الدورة من رفع أسعار الفائدة.

وصعد المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1983.77 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1991.80 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف «أعتقد أنه قد يكون هناك بعض الدعم من فكرة أن بنك الاحتياطي الاتحادي يبدو وكأنه يشير إلى أن رفع أسعار الفائدة قد انتهى».

وأبقى الاحتياطي أمس الأربعاء أسعار الفائدة ثابتة كما كان متوقعاً على نطاق واسع.

وتراجع مؤشر الدولار 0.5 في المئة، كما هبطت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.98 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 في المئة إلى 926.08 دولار وصعد البلاديوم 1 في المئة إلى 1114.02 دولار. (رويترز)